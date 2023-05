La lunga militanza in serie A probabilmente non basta per descrivere cosa è stato Stefanoper il calcio italiano. Leader, trascinatore, comunicatore - in campo e fuori - così energico da non lasciare nulla al caso. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, ......32 Crifò Gaetano 59 De Rosa Letizia 7 Di Massa Francesca Pia 59 Elcino Antonia 14 Matrone Salvatore 120 Panariello Angelo Maurizio 3Valeria 13 Vollaro Giuseppe 24 Boscoreale 2.0 771-......che mettono nome e faccia per un progetto elettorale per poi scoprire di aver preso zero. Ma, ...RAFFAELE PERONE ANGELO PENZA ROAUL CARBONE GRAZIA ANTONIA EUROPA VERDE IZZO GENNARO...

Sorrentino dà i voti ai portieri della Serie A: "Vicario il futuro, ma il più forte è..." La Gazzetta dello Sport

(Positanonews) Sant’Agnello al voto Gli elettori del piccolo Comune della penisola sorrentina, pari a circa settemila persone, si troveranno di fronte alla responsabilità di scegliere il successore di ...Sant’Agnello, finisce l’era Sagristani e cambiano gli equilibri in Penisola Sorrentina A Sant’Agnello il progetto Sagristani esce di scena dopo trent’anni di dominio, quasi incontrastato, di cui venti ...