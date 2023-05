Sophie Turner diventa una ladra nella nuova serie Joan ambientata negli anni Ottanta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 maggio 2023) La CW sta affrontando un periodo di grandi cambiamenti: infatti dopo unadi sorprendenti cancellazioni, a partire da Walker: Independence al prequel di Supernatural The Winchesters, sembra chiaro che il network sia in piena evoluzione. Ma accanto alladi cancellazioni, sono nate anche nuove. Una delle nuoveannunciate da The CW è, un’imminentein sei episodi con protagonista, la nostra ex star di Game of Thrones. Oggi è stata pubblicata unaimmagine che mostra lanel ruolo di un’algidadi gioielli. Lauscirà nel 2024....