Sondaggi Tp | caro affitti | il 52 | 8% degli italiani a fianco degli universitari

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 19 maggio 2023) La maggioranzaritiene che il presidente Mattarella e la premier Meloni abbiano fatto bene ad invitare il presidente ucraino Zelensky a Roma. Emergono però alcuni distinguo: il 23,5%, ad esempio, pensa che l’accoglienza sia stata troppo celebrativa mentre la visita avrebbe dovuto essere l’occasione di una proposta di mediazione da parte dell’Italia. A bocciare la visita di Zelensky a Roma è il 41,5%: per il 13,4% si è tratta di un gesto che allontana la pace mentre per il 28,1% il nostro Paese non dovrebbe appoggiare Kiev in modo così acritico. Sono alcuni dei risultati evidenziati dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 16 e il 18 maggio. Fonte: Termometro PoliticoSull’invio di armi all’Ucraina da parte dell’Italia sono più i contrari (58,3%) che i favorevoli ...