Sondaggi politici Swg | gli italiani preferiscono il premierato al presidenzialismo aggiornamento 19 MAGGIO

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ultime notizie Il 61% è a favore dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio (19) Il 61% è a favore dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio Come già diverse altre volte negli ultimi 20 anni ritornano in auge le riforme istituzionali. Ha cominciato a parlarne laranza, che vorrebbe proporre l’elezione diretta del Presidente della Repubblica o del premier. Ma cosa ne pensano gli? Per quanto riguarda ilsecondo gli ultimidi Swg sembra esserci un deciso calo del favore dell’elettorato. Nel 2013 era propenso verso una scelta diretta del Capo dello Stato il 59% degli, e solo il 24% si diceva contrario. I favorevoli erano poi scesi al 50% nel 2022 e al ...

La Sherbakova precisa subito che, a suo avviso, il mondo Occidentale e iper molto tempo ...pacifisti inammissibili e inutili Non è tardata ad arrivare la risposta via tweet del ...In che misura le recenti elezioni amministrative hanno spostato gli equilibri tra i partitiA leggere la Supermedia deiAgi/YouTrend il voto locale, mentre si attende l'esito dei ballottaggi in piazze importanti, 'non sembra aver minimamente smosso le acque delle ...... come testimoniano i pesanti 'bombardamenti'preventivi diretti già da mesi all'ex pupillo, al contempo il governatore deve fare i conti al momento contutt'altro che incoraggianti. ...

I giovani si sentono sempre più in trappola, le minoranze discriminate, la povertà avanza, il dissenso non è tollerato e protestare è troppo pericoloso. Ecco come il ventennio di Erdogan ha frantumato ...L'election day del 28 e 29 maggio non vedrà solo i ballottaggi nei sette Comuni in cui al primo turno non è stato tagliato il traguardo. Si apriranno le urne anche in Sicilia, con 4 capoluoghi di prov ...