Sondaggi politici elettorali oggi 19 maggio 2023 | crescono Fdi e Lega | Pd stabile sopra il 20%

(Di venerdì 19 maggio 2023)19Fdi eil Pd: è quanto emerge dagli ultimifrutto della Supermedia Agi/Youtrend. Secondo la rilevazione, che si basa sulla media deirealizzati nelle ultime due settimane, il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,2 per cento e si porta al 29%.al 20,4 per cento il Partito Democratico, mentre il M5S cresce dello 0,1 per cento e si porta così al 16%. In calo dello 0,1% sia Forza Italia che Azione, rispettivamente al 7 e al 4,2 per cento, mentre tra gli ...

La Sherbakova precisa subito che, a suo avviso, il mondo Occidentale e iper molto tempo ...pacifisti inammissibili e inutili Non è tardata ad arrivare la risposta via tweet del ...In che misura le recenti elezioni amministrative hanno spostato gli equilibri tra i partitiA leggere la Supermedia deiAgi/YouTrend il voto locale, mentre si attende l'esito dei ballottaggi in piazze importanti, 'non sembra aver minimamente smosso le acque delle ...... come testimoniano i pesanti 'bombardamenti'preventivi diretti già da mesi all'ex pupillo, al contempo il governatore deve fare i conti al momento contutt'altro che incoraggianti. ...

È amareggiato Ahmet, come lo è parte della popolazione turca che non si riconosce nelle politiche del presidente più longevo della storia politica di Ankara. Venti anni di un’unica visione, quella ...L'election day del 28 e 29 maggio non vedrà solo i ballottaggi nei sette Comuni in cui al primo turno non è stato tagliato il traguardo. Si apriranno le urne anche in Sicilia, con 4 capoluoghi di prov ...