i contadini sanno reagire al cospetto del sacro in modo corretto. L'Ospite, il giovane ... fra studentifigli di papà e poliziotti figli di poveri "con divise che puzzano di rancio e ...Perché il sistema fiscale deve essere come Robin Hood: colpire iper dare ai poveri o ..."in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo" (23 Paesi su 225 analizzati di cui...M e suo marito non sono i classiciche ci si potrebbe aspettare in una vicenda simile. Sono ... Il lettore non vede mai questo interlocutore; lo sentenominare nella seconda persona ...

“Solo i ricchi possono scegliere tra scuola statale e paritaria, sistema classista. A Nord più pluralismo educativo rispetto al Sud”, INTERVISTA ad Anna Monia Alfieri Orizzonte Scuola

Ma a guardare il panorama solo dall’alto, l’effetto può essere ingannevole. E infatti la ripresa ingloba due elementi di crisi potenzialmente drammatici. L’effetto più evidente del post pandemia si ...Tempo fa, ho visto una bambina entrare nella stazione di servizio in fondo alla mia strada, a Berlino, dove si vende di tutto, dal pane ai giornali. Si portava sulle spalle un sacco enorme, ma evident ...