Siviglia | Suso | «Siamo contenti per la partita che abbiamo fatto e per essere andati in finale»

(Di venerdì 19 maggio 2023), giocatore del, ha parlato a DAZN al termine della qualificazione indi Europa League degli spagnoli, giocatore del, ha parlato a DAZN. VITTORIA – «Conosco bene la Juve, è una squadra forte come lo era il Manchester United. Noiper lachee perin».CON LA ROMA – «Loro hanno una squadra costruita come vuole Mourinho, è un grande tecnico che sa come giocare queste gare. Adesso noi dobbiamo pensare alle ultime partite di campionato però, dopo penseremo alla».

, capitano della Juventus , ha commentato la sconfitta in semifinale di Europa League arrivata sul campo dele decisa dalle reti die Lamela , due ex della nostra Serie A . Il terzino brasiliano ha dichiarato: " Abbiamo giocato con personalità in un ambiente difficile. Poi ci sono i dettagli ...Ammoniti:(S); Kean, Danilo, Paredes (J). Espulsi: 10' sts Acuna (S)- Juventus, i casi dubbi. Questi i principali casi da moviola. Al 46' Cuadrado interviene in scivolata su Bryan Gil ...Leggi anche Juve, Vlahovic non basta:e Lamela la ribaltano. La finale è- Roma Allegri: 'Dispiace ma più di così non si poteva fare. Pagata l'inesperienza' https://twitter.com/...

Europa League, la Juventus si ferma a Siviglia: Suso-Lamela dopo Vlahovic, in finale contro la Roma ci vanno… Il Fatto Quotidiano

Allegri non può essere il futuro non essendo stato capace di essere il presente, la stagione folkloristica è soprattutto la sua ...Su Corsera - Juve, zero titoli. Punita dal Siviglia che rimonta il gol di Vlahovic e vince ai supplementari. C’era un qualcosa di tormento biblico nell’aria fin ...