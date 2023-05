Siviglia-Juventus 2-1 dts | analisi tattica e considerazioni

(Di venerdì 19 maggio 2023) Allanon bastano i tempi supplementari per avere la meglio sulnella sfida di ritorno di cui a breve andremo a svolgere l’. Al “Sánchez-Pizjuán” i padroni di casa conquistano la finale di Europa League grazie alla rimonta firmata da due ex conoscenze del nostro campionato. Contrariamente all’andata, infatti, sono i bianconeri a passare in vantaggio nella ripresa grazie al neoentrato Vlahovi?, che colpisce al primo pallone toccato. Pochi minuti dopo, però, arriva subito la risposta degli spagnoli con Suso. Di Lamela, invece, il gol qualificazione nel primo tempo supplementare al minuto 95. La squadra di Mendilibar ottiene con merito un successo che la porterà a contendersi il trofeo contro la Roma a Budapest il prossimo 31 maggio. Ora rimaniamo ancora focalizzati sulla sfida della ...

- La Juve ha raccolto quel che è tutto l'anno che semina, cioè un pugno di mosche che ronzano, in questa seconda stagione di fila senza un titolo e anche senza un gioco. Aè uscita ai supplementari dopo una gara di trincea e rappresaglia che per un'ora è stata perfetta, almeno fino a quando la trincea è diventata un concetto troppo spinto: a forza di ..., le parole di Allegri dopo il ko asenza trofei: risposta stizzita di Allegri ., Allegri adesso vuole finire bene in campionato ., le parole di Allegri ...Una delusione cocente, per la. Perché ad un passo da una finale raggiungibilissima, il cammino della squadra di Allegri si ferma al cospetto di unsicuramente meritevole, ma senza dubbio perforabile. Il dubbio è ...

Sfida ad alta tensione al Ramon Sanchez-Pizjuan. Da una parte la Juventus di Massimiliano Allegri, che dopo essersi ripresa in campionato andrà a caccia di gloria nella semifinale… Leggi ...Si rivela fatale per la Juventus la semifinale di ritorno dell'Europa League 2022-2023 di calcio: dopo l'1-1 dell'andata, il Siviglia si impone per 2-1 dopo i tempi supplementari e va in finale contro ...