Siviglia | Castro annuncia | “Il club aiuterà i tifosi che andranno a Budapest con 200 euro ciascuno”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 maggio 2023) All’indomani della vittoria in semifinale dipa League contro la Juventus, la dirigenza delha tenuto una conferenza stampa per illustrare i dettagli della gran finale del 31 maggio prossimo acontro la Roma. Il presidente Joséha ringraziato iper il supporto: “Esprimo massima riconoscenza ai. In tutte le partite di qualificazione ci sono stati vicini, ma soprattutto nelle ultime due, perché avendo affrontato due potenti rivali economici e sportivi come Manchester e Juventus, abbiamo saputo batterle e diventare il re dell’pa League. Solo il re può eliminare squadre così. Grazie alla rosa, al mister e soprattutto ai. Il secondo messaggio che voglio dare è di tranquillità. Abbiamo più di 15.000 ...