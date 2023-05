Siviglia | 1 milione di euro per avere più tifosi a Budapest | i dettagli

(Di venerdì 19 maggio 2023) In vista della finale dipa League contro la Roma ilha una strategia precisa. Al club spagnolo saranno destinati per i15.344 biglietti per assistere al match alla Puskas Arena,...

In vista della finale di Europa League contro la Roma il Siviglia ha una strategia precisa. Al club spagnolo saranno destinati per i tifosi 15.344 biglietti per assistere al match alla Puskas Arena, 75% dei quali saranno riservati per i soci. Recentemente ...Stimiamo che ci saranno circa 5.000 posti charter, quindi stiamo anche parlando di una stima di spesa di un milione di euro in aiuti ai nostri abbonati' , ha concluso il presidente del Siviglia.

Il club spagnolo ha una strategia precisa per portare più sostenitori possibili alla finale di Europa League alla Puskas Arena del 31 maggio contro la ...Roma, 19 mag. (Adnkronos) – Il presidente del Siviglia José Castro, insieme al vicepresidente José María del Nido Carrasco, al direttore generale José María Cruz e al vicedirettore generale Jesús Arro ...