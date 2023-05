(Di venerdì 19 maggio 2023) Perché iitaliani promettono opere sul territorio e poi non fanno nulla? Ad esempio, perché quelli che ci provano finiscono male. In tribunale, sospesie funzioni, infamati in piazza e sui giornali, dissanguatie spese legali. E poi, magari, anni dopo, assolti: quanto basta per recuperare l'onore, non il resto. È uno degli insegnamenti contenuti nel campionario degli orrori del reato d'd'diffuso ieri da Enrico Costa, uno dei pochi garantisti in parlamento. Spulciando le cronache delle testate locali il vicesegretario di Azione ne ha trovati 150 e lì ha voluto fermarsi, sennò chissà quando finiva. Centocinquantadi Comuni grandi e soprattutto piccoli, che sono stati sottoposti ad indagini, avvisi di garanzia, perquisizioni, rinvii a giudizio, ...

... insieme ad altri, nella circolare del 2021 del Ministero dell'interno che invitava, ... Ma non ci siamoqui e stiamo individuando ulteriori edifici non scolastici in cui trasferire i ...Recep Tayyip Erdogan e il leader dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu si sonoentrambi sotto ... Sulla base di queste informazioni idi Istanbul e di Ankara , Ekrem Imamoglu e Mansur ...La notte è stata decisamente complicata, i soccorsi non si sonohanno volato anche gli ... alcuni hanno fatto ricorso a strutture collettive messe a disposizione dai; in alcuni casi ...

Sindaci fermati dall'abuso d'ufficio. E la paura della firma blocca i cantieri Liberoquotidiano.it

Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024, protagonista al Salone internazionale del Libro di Torino. "Sono stati giorni drammatici per il nostro territorio martoriato dal maltempo. (ANSA) ...Su un quotidiano il Sindaco imputa l’allagamento del rione al fatto che il tratto terminale del fosso sia stato tombinato e che la grata non sia stata aperta per fermare “tronchi e detriti che, altrim ...