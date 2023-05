Simone Coccia all’Isola dei Famosi? Lui sbotta furioso | “Andate a ca*are” VIDEO

(Di venerdì 19 maggio 2023) In questi giorni si è parlato dell’ipotesi di vederecome concorrente dell’Isola dei. Il rumor era trapelato qualche giorno fa da alcuni influencer del web e la notizia era stata poi riportata da svariati siti di gossip e testate giornalistiche. Sembrava, dunque, che davvero tutto fosse pronto per il suo sbarco in L'articolo proviene da KontroKultura.

Colaiuta , ex fidanzato di Stefania Pezzopane, è uno di questi. Di recente al centro del gossip per la fine della sua lunga relazione, la sua presenza nell'Isola promette di portare un'...L'AQUILA - Il 39enne aquilanoColaiut a, l'ex compagno di Stefania Pezzopane ex parlamentare Pd e ora consigliere comunale dell'Aquila, sarebbe pronto per una nuova avventura, quella di OnlyFans. E c'è chi prevede ...Colaiuta , bello, muscoloso e tatuato, ha rotto con la (ormai) ex compagna Stefania Pezzopane (esponente del PD), e si è tuffato a capofitto in una nuova avventura: OnlyFans . Nonostante ...

Simone Coccia Colaiuta, l’ex fidanzato di Stefania Pezzopane, sceglie la svolta hot con Onlyfans:… Il Fatto Quotidiano

In seguito ad una serie di ritiri, Simone Coccia Colaiuta entra a far parte del cast de L'Isola dei Famosi, portando una ventata di novità ed entusiasmo.Secondo alcuni rumors che stanno circolando sui social Simone Coccia Colaiuta sarebbe pronto ad aprire un profilo OnlyFans.