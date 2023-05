Simone Antolini sulla mamma di sua figlia | “La tengo io”

(Di venerdì 19 maggio 2023), dopo il suo addio a L’Isola dei Famosi 2023, ha svelato di essere padre di una bambina di nome Melissa. La piccola è nata da una convivenza iniziata nel 2016. Nelle ultime ore, il naufrago ha deciso di rilasciare qualche dettaglio in più sul suo ruolo di genitore, soffermandosi ancheex compagna e sulle recenti parole pronunciate da Alessandro Cecchi Paone. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei Famosi 2023,parla delladi Melissa: “Strade diverse”ha ammesso di aver iniziato la relazione con la sua ex compagna in giovane età. A 16 anni, essendo già autonomo dal punto di vista lavorativo, ha preso la delicata decisione ...

L'esperienza all' Isola dei Famosi 2023 perè stata più breve del previsto a causa di problemi di salute che lo hanno portato ad abbandonare prima del previsto. Proprio durante il reality però, il giovane compagno di Alessandro ...A Melissa "voglio un bene dell'anima, e mi piacerebbe fornirle non soltanto amore e presenza ". Così, dopo aver detto pubblicamente che vorrebbe adottare la figlia del compagno, Alessandro Cecchi Paone racconta in un'intervista a Fanpage.it il motivo. E spiega che non avendo figli e avendo avuto "la fortuna e la bravura" di costruirsi una vita solida, " lei ...Intervistato da Fanpage , Alessandro Cecchi Paone ha raccontato il motivo per cui ha deciso di ritirarsi dall'Isola dei Famosi , rientrando in Italia insieme al fidanzato, costretto all'addio per problemi di salute. Isola 2023, Alessandro Cecchi Paone: "Ci hanno detto di separarci in un momento terribile" Cecchi Paone, durante il penultimo appuntamento ...

Simone Antolini: Melissa vede la madre 4 volte al mese, c'ero io mentre lei andava in discoteca Fanpage.it

Intervistato da Fanpage, Alessandro Cecchi Paone ha raccontato il motivo per cui ha deciso di ritirarsi dall'Isola dei Famosi, rientrando in Italia insieme al fidanzato Simone Antolini, costretto ...Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono ritirati da L'Isola dei Famosi dopo 24 giorni, anche se il giovane aveva abbandonato Playa Tosta qualche giorno prima a causa di problemi ...