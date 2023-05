Simeone | “Scudetto e Mondiale | sono sicuro che Maradona ci ha dato una mano dal cielo”

Giovanniè intervenuto in diretta per parlare della vittoria del Mondiale dell'Argentina e dellodel Napoli , facendo anche una sorpresa alla piccola tifosa Rachele . Sorpresa Giovanni......di prima punta sarà per. Non in gruppo oggi anche Mario Rui, che prosegue il suo lavoro personalizzato, mentre il resto della squadra è a disposizione. Osimhen dopo la festa per loè ...... e non potrebbe essere altrimenti, unoatteso da ben trentatré anni. Architetto di questa ... Mathias Oliveira, Tanguy Ndombele, Leo Ostigard, Giacomo Raspadori, Giovannie, last but ...

Napoli, parole da brividi di Simeone su Maradona: "Ne sono convinto" Corriere dello Sport

Lo scudetto vinto a Napoli ha un sapore speciale per Giovanni Simeone, unico argentino della rosa come Diego. L'attaccante azzurro ha commentato il grande trionfo intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Che ...Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, è intervenuto durante la trasmissione "Radio Goal" a Kiss Kiss Napoli: "Lo Scudetto E' stato bellissimo vincerlo ed è speciale festeggiare con i nostri tifosi ...