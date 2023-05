Simeone | «Maradona ha dato una mano al Napoli da lassù»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo la vittoria del campionato contro l’Udinese e le prime celebrazioni con la Fiorentina in casa, aancora c’è aria di festa. A sottolineare questa cosa ci ha pensato Giovanni, intervenuto a Radio Kiss Kiss durante le programmazioni per una breve intervista.ha sottolineato ancora una volta la sua felicità per la vittoria dello scudetto e per i festeggiamenti con i tifosi. Ha detto che ogni giorno, da quando il titolo di campioni d’Italia è diventato matematico, è stato una festa. Ed ha anche rivolto un pensiero a Diego Armando, suo idolo e modello da sempre. Da, ha sottolineato, è stato proprioa dare unaalper portarlo alla vittoria. «Che bello aver vinto lo scudetto! Devo dire che è stato ...