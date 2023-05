Simeone | “A Napoli ogni giorno è festa Diego ci ha dato una mano da lassù”

(Di venerdì 19 maggio 2023) Giovannidichiara che aArmando Maradona haunadaGiovannisprizza entusiasmo da tutti i pori. Il Cholito ha voluto fortemente la maglia azzurra in estate ed ha avuto ragione, poiché festeggiare aè tutta un’altra storia. Ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro, il bomber argentino dichiara: “Questo Scudetto è stato bellissimo, al di là che sia venuto il mio papà. Goderselo con questa gente che aveva bisogno di festeggiare, è stata una cosa grandiosa. Quiè una, qualcosa di straordinario”. Per ...

Sorpresa Giovannia Rachele Giovanniè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio ...L'influenza ferma Victor Osimhen. L'attaccante deloggi non ha partecipato all'allenamento degli azzurri perché è rimasto a casa per uno stato ...il posto di prima punta sarà per. Non in ...Nino, consigliere comunale della maggioranza che sostiene il sindaco Gaetano Manfredi denuncia: '... con 70mila residenti, tra i più popolosi di, sede di due aziende partecipate del ...

Napoli, parole da brividi di Simeone su Maradona: "Ne sono convinto" Corriere dello Sport

Nella 36a giornata di Serie A, i nerazzurri sfidano il Napoli, già campione ... Ballotaggio tra Osimhen e Simeone in avanti, con il nigeriano leggermente favorito.Lo scudetto vinto a Napoli ha un sapore speciale per Giovanni Simeone, unico argentino della rosa come Diego. L'attaccante azzurro ha commentato il grande trionfo intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Che ...