Silvio Garattini | i segreti di longevità | ' Pratico la restrizione calorica Tè e spremute di giorno | mangio solo la sera'

Se il segreto di longevità esiste,lo conosce benissimo. ' Pratico da una vita la restrizione calorica. Tè e spremute di giorno, mangio solo la sera ' . 95 anni il 12 novembre, oncologo , farmacologo e ricercatore, ...'Pratico da una vita la restrizione calorica. Tè e spremute di giorno, mangio solo la sera'. Questo il segreto della longevità di, 95 anni a novembre, oncologo, farmacologo e ricercatore, fondatore e direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. 'Ho buone abitudini di vita. Non fumo, non bevo ...La Viola è stata ospite questa mattina del programma 'Quante storie', in onda su Rai3, insieme al professor, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario ...

Silvio Garattini: «Pratico la restrizione calorica da una vita: tè e spremute di giorno, mangio solo la sera.... Corriere della Sera

Ridurre le calorie non fa solo dimagrire: può rallentare l’invecchiamento e aiutare a combattere le malattie croniche tipiche della nostra epoca. Ecco come praticarla in sicurezza ...Se il segreto di longevità esiste, Silvio Garattini lo conosce benissimo. «Pratico da una vita la restrizione calorica. Tè e spremute di giorno, mangio solo ...