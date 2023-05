Silvio Berlusconi sarà dimesso oggi dal San Raffaele di Milano. Era stato ricoverato il 5 aprile

oggi esce dall'ospedale. Il leader di Forza Italia sta meglio dopo 45 giorni di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare insorta nel quadro di ...dovrebbe essere dimesso dall'ospedale nella tarda mattinata di oggi. A quanto si apprende, il leader di Forza Italia, ricoverato da 45 giorni al San Raffaele di Milano per una ...torna a casa . Grande attesa per le dimissioni del leader di Forza Italia, ricoverato all' ospedale San Raffaele dal 5 aprile per una leucemia mielomonocitica cronica: 45 giorni dopo,...

Silvio Berlusconi sarà dimesso oggi dall'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato lo scorso 5 aprile e lascerà quindi il reparto di degenza dopo 44 giorni di ...Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso in tarda mattinata dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da 45 giorni per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia ...