Silvio Berlusconi | le dimissioni dal San Raffaele

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo 45 giorni di ricovero, di cui 12 passati in terapia intensiva,viene dimesso dal San. Il cavaliere era stato ricoverato il 5 aprile scorso per una polmonite in conseguenza di una leucemia cronica di cui soffre da tempo. L’ultimo bollettino parlava di un presidente di Forza Italia in condizioni stabili e in costante ripresa. Il Cav si era mostrato in due video inviati al partito in occasione del congresso e per un appello agli elettori ad andare a votare. Durante il lungo ricovero, la famiglia è più volte andata a trovare il leader di FI. Al suo fianco è rimasta per tutto il tempo la moglie Marta Fascina. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/05/VID-20230519-WA0009.mp4 Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Nicola Porro.