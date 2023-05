Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele

(Di venerdì 19 maggio 2023) Dopo i primi 12 giorni trascorsi in terapia intensiva , erapoi trasferito in un reparto di degenza ordinaria nel padiglione Q del Sanha salutato con la mano alzata ...

Dopo i primi 12 giorni trascorsi in terapia intensiva , era stato poi trasferito in un reparto di degenza ordinaria nel padiglione Q del San Raffaele.ha salutato con la mano alzata i cronisti presenti fuori dall'ospedale. Seduta accanto a lui in auto c'era la compagna Marta Fascina. Salvini: 'Bentornato a casa grande' '...è stato dimesso dal San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia ha lasciato l'ospedale intorno alle 13:00, senza rilasciare alcuna dichiaraziome. Finisce così un ricovero ...- accompagnato dalla fidanzata Marta Fascina - è uscito dal San Raffaele, dove era ricoverato dal 5 aprile, e proseguirà le terapie nella sua casa di Arcore. Le condizioni dell'ex ...

Dopo 45 giorni di ricovero, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato dimesso ed è uscito stamani dall'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato dal 5 aprile scorso per curare ...MILANO (ITALPRESS) – Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ...