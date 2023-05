... mentre erano 3.395 le opere anti - emergenza (ossia gli interventi previsti dadi Programma Stato - Regioninel 2009 - 2010 sommati ad ulteriori richieste successive in seguito ad ...Giovedì (18 maggio), il primo ministro singaporeano Lee Hsien Loong e il presidente keniota William Ruto hanno firmato tretra i due paesi sulla sostenibilità, lo sviluppo delle competenze e l'economia digitale. Il memorandum d'intesa sui cambiamenti climatici vedrà i due paesi collaborare ai crediti di carbonio e ...Biden non ha spiegato agli americani che senza il loro intervento e glibilaterali antirussi con l'ucraina,dal 2008 al 2021, l'invasione non sarebbe avvenuta e la guerra non sarebbe ...

Siglati accordi di cooperazione tra Singapore e Kenya - Asia Agenzia ANSA

Giovedì (18 maggio), il primo ministro singaporeano Lee Hsien Loong e il presidente keniota William Ruto hanno firmato tre accordi tra i due paesi sulla sostenibilità, lo sviluppo delle competenze e l ...E’ stato siglato in mattinata presso la sala consiliare del Comune di Ripalimosani (CB), l’Accordo Territoriale tra le Organizzazioni Sindacali dei Proprietari e degli Inquilini, riguardante 75 comuni ...