Siamo a disposizione | alluvione | Schillaci chiama Bonaccini

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Ieri ho sentito il Presidenteper testimoniargli la nostra vicinanza a tuta la popolazione dell'Emilia-Romagna. Poi per far sapere che il Ministero è aper qualsiasi evenienza. Poi l'Emilia-Romagna ha un sistema sanitario molto efficiente”, le parole del Ministro della Salute, Orazio, a margine della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, tenutasi presso il Ministero della Salute a Roma.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... le opportunità, i fondi e gli strumenti che il sistema cinema piemontese mette oggi a...di Film Commission Torino Piemonte Beatrice Borgia e il direttore Paolo Manera precisano che "...qui oggi per presentare le iniziative estive che intendono coinvolgere i ragazzi con ... Gli educatori comunali del servizio Integrazione Scolastica sono adei genitori per valutare ...La postazione, completamente gratuita e adi chiunque abbia necessità di accudire un ... "veramente soddisfatti " commenta così l'Amministratore Delegato di ATAM, avv. Giuseppe Basile ...

Alluvione, Schillaci chiama Bonaccini: "Siamo a disposizione" Liberoquotidiano.it

(ANSA) - BRUXELLES, 19 MAG - 'In queste ore drammatiche per l'Emilia-Romagna siamo in stretto contatto con la Commissione europea e con la Commissaria agli Affari Regionali Elisa Ferreira per garantir ...Quattro giorni a tutto sport dall’1 al 4 giugno 2023 all’insegna della sostenibilità e della riscoperta delle tradizioni con Sportumanza. Ecco date e percorsi.