Si impara più dai romanzi che dai libri di storia o di geopolitica

(Di venerdì 19 maggio 2023) Leggo “Cassandra a Mogadiscio”, sono a metà, questa non è una recensione. Imparo molte cose. Pensavo a Igiaba Scego come a una figlia, la figlia di un padre, e ora la vedo come la figlia di una madre e la zia di una giovane donna. Sidaipiù che daidio, il cielo scampi, di. Però, cercando alla rinfusa, ho ritrovato un vecchio articolo di Pietro Petrucci per Micromega, del 1993, intitolato “Somalia. La nostra vergogna”. La bancarotta degli Aiuti italiani, che coinvolse via via tutti i partiti e soprattutto il Psi di Bettino Craxi, e la sua disastrosa dimestichezza con Siad Barre. Quella Somalia di dilapidazioni, delle stragi immani e degli assassinii singolari, fino a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, quella che si guadagnò un capitolo nella stessa sentenza ...