Shade e Federica Carta tornano insieme con “Per sempre mai”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Terzo duetto perCarta . La coppia ha annunciato il brano Per sempre Mai , in uscita tra pochi giorni.carta, per sempre mai in arrivo il 26 maggio È il 2017 quandoe ...Per sempre mai rappresenta la terza collaborazione traCarta, che insieme hanno collezionato 4 dischi di platino, oltre 100 milioni di stream e piu' di 200 milioni di views. Il brano ...ph: uff stampa Esce Per Sempre Mai diCarta, di nuovo insieme per la terza collaborazione artistica. Se è vero che squadra che vince non si cambia,Carta elo sanno bene e hanno deciso di unire le voci per ...

Shade e Federica Carta, in arrivo Per sempre mai Sky Tg24

MILANO – Si intitola “Per sempre mai” (Epic Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di Shade featuring Federica Carta. Il rapper torna così a collaborare con la giovane artista dopo il successo dei ...Shade e Federica Carta, “Per sempre” è il nuovo brano che li vede collaborare ancora una volta, per la precisione per la terza. Il rapper infatti torna a collaborare con la collega dopo il successo ...