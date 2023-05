Serie B | ultima giornata | Parma 4° Reggina ai playoff con un gol al 94' | fuori il Palermo Perugia in C

Risultati 38° turno e classifica Dunque dopo l'giornata di campionato, retrocessione diretta inC per il Perugia, Brescia e Cosenza si sfideranno ai playout per evitare la discesa in ...Verdetti definitivi inB al termine dell'giornata: il Palermo non va oltre il 2 - 2 al Barbera con il Brescia ed è fuori dai playoff dove invece va la Reggina vittoriosa contro l'Ascoli. Ai preliminari anche il ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cosenza - Cagliari, match valevole per l'giornata del campionato diB 2022/2023. Si impone il Cagliari sul Cosenza, costretto ai playout, grazie alla rete di Lapadula. COSENZA: Micai 6; Martino 6.5, Meroni 6, Venturi 6, D'...

"Il Patriarca", ultima puntata: Nemo ricattato da Freddy e nel mirino di Monterosso Io Donna

Bari terzo e Parma quarto si qualificano direttamente alle semifinali playoff, evitando il turno preliminare. Che invece dovranno affrontare Cagliari, Sudtirol, Reggina e Venezia. La beffa è per il Pa ...Il Cagliari chiude al quinto posto il campionato di Serie B. Nell’ultima giornata di Serie B i rossoblù si impongono di misura sul Cosenza grazie alla rete del solito Lapadula che con 21 reti vince la ...