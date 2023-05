Serie B | trentottesima giornata | programma e diretta tv

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tanti verdetti sono stati già legiferati nelle tornate scorse della cadetteria, ma c’è ancora qualcosa da decidere in questadellaB. Il Frosinone ha vinto il campionato per la prima volta nella sua storia, il Genoa si è ripreso laA arrivando al secondo posto, mentre il duo Benevento-SPAL è tornato mestamente inC dopo annate in massimae al vertice del torneo cadetto. Aperti ancora i casting per l’ultima retrocessione e per le zone playoff e playout: il Bari è certo del terzo posto con Sudtirol, Parma e Cagliari parteciperanno sicuramente alla contesa promozione di fine stagione. Grande bagarre per gli ultimi posti disponibili. Disperato il Perugia, pronto a tornare in C, mentre servirà un mezzo miracolo a Brescia e Cittadella per ...

La programmazione dellagiornata dellaBKT in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW VENERDÌ 19 MAGGIO dalle 19.30 e dalle 22.30: La Casa dello Sport Night, in studio: ...Ecco la data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Modena - Sudtirol , match valevole per lagiornata del campionato italiano diB 2022/2023 . La compagine gialloblù è tranquillamente salva, mentre quella biancorossa vorrà tenere con tutte le forze il quarto posto per ...Ecco la data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Pisa - Spal , match valevole per lagiornata del campionato italiano diB 2022/2023 . La compagine di casa ha bisogno incalzante di una vittoria per accedere ai playoff, e potrebbe anche non bastare dato che ...

Serie B, il calendario e le partite della 38^ giornata Sky Sport

Trentottesima e ultima giornata del campionato di serie B, tutte le squadre in campo questa sera per sancire gli ultimi verdetti della stagione regolare.Alle 20:30 di venerdì 19 maggio il Cosenza ospiterà il Cagliari in occasione della trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie B.