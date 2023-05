Serie B | Reggina ai playoff al 94' | Palermo fuori Il Perugia va in serie C

Ultima giornata diB e tempo di verdetti: il Palermo non va oltre il 2 - 2 al Barbera con il Brescia ed è fuori dai playoff per laA dove invece va ladi Pippo Inzaghi vittoriosa contro l'Ascoli al 94'. Ai preliminari anche il Venezia nonostante la sconfitta a Parma . Ducali che con questi tre punti conquistano il ...La(decisivo Canotto in pieno recupero contro l' Ascoli ) e il Venezia approdano ai playoff.le Rondinelle di Gastaldello che si qualificano ai playout contro il Cosenza e mandano inC ...Ai play - off, infatti, vanno all'ultimo tuffoe Venezia. Il Perugia, nonostante la vittoria per 3 - 2 sul Benevento, retrocede inC. Parma quarto e quindi direttamente in semifinale ...

Serie B, gli arbitri della trentottesima: Reggina-Ascoli affidata a Fabbri TuttoReggina.com

Dunque dopo l'ultima giornata di campionato, retrocessione diretta in Serie C per il Perugia, Brescia e Cosenza si sfideranno ai playout per evitare la discesa in terza serie. Accedono ai playoff Bari ...È giunto al termine un altro campionato di Serie B. Disputata interamente in contemporanea, la 38 a e ultima giornata ha decretato i piazzamenti in classifica che ancora erano incerti, dalla Reggina ...