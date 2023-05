Serie B | playoff e salvezza | tutto in 90’ Ecco le sfide decisive

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ben nove partite su dieci sarannoai fini della classifica finale. Ancora da determinare chi arriverà quarto e due posizionimentre in fondo c’è da decidere chi seguirà Benevento e Spal inC, oltre le due destinate ai playout

I Denver Nuggets battono i Los Angeles Lakers per 108 - 103 in gara 2 della finale della Western Conference e conducono 2 - 0 nellaal meglio delle 7 partite che ora si sposta a Los Angeles. I Nuggets si aggiudicano una sfida tirata, decisa nel quarto quarto dall'esplosione di Jamal Murray che chiude con 37 punti. Solita ...CALENDARIOB Primo turno Venerdì 26 maggio Orario da definire, 6a vs 7a Sabato 27 maggio Orario da definire, 5a vs 8a Semifinali Andata Lunedì 29 maggio Orario da definire, 6a/7a vs ......dei. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 19 maggio alle ore 20:30 ; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport , mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now . SITOB ...

I playoff distano un solo punto per entrambe e tutte e due hanno voglia di prendersi quella posizione per tornare a vivere un sogno: gli amaranto mancano in Serie A dal 2009, per i bianconeri, invece, ...I Denver Nuggets battono i Los Angeles Lakers per 108-103 in gara 2 della finale della Western Conference e conducono 2-0 nella serie al meglio delle 7 partite che ora si sposta a Los Angeles. I Nugge ...