Serie B | classifica finale e verdetti | gli aggiornamenti LIVE

(Di venerdì 19 maggio 2023) La, i risultati e idellaB 2022/2023. Serata tutta da vivere per la cadetteria con la trentottesima e ultima giornata, pronta ad emettere gli ultimi. Già promosse inA Frosinone e Genoa, già retrocesse invece Benevento e Spal. Tutto da scrivere il destino delle altre sedici squadre, determinate a chiudere al meglio la stagione regolare. In palio tanti pass per i playoff, ma anche salvezza diretta. Ecco tutto quello che c’è da sapere. RISULTATI TRENTOTTESIMA GIORNATA Genoa-Bari 1-0 (12? Sabelli) Parma-Venezia 1-0 (12? rig. Vazquez) Ternana-Frosinone 0-1 (6? Garritano) Palermo-Brescia 1-0 (4? Brunori) Reggina-Ascoli 0-0 Modena-Sudtirol 1-0 (11? Bonfanti) Cittadella-Como 0-0 Perugia-Benevento 0-0 Pisa-Spal 0-0 Cosenza-Cagliari 0-0 LA ...

