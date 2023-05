Serie B 2022 2023 | combinazioni ultima giornata | sei squadre in corsa per i playoff | bagarre salvezza

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 maggio 2023) E’ tempo di verdetti in, dove si chiude la regular season con l’che decreterà le ultime qualificate aie le posizioni delle sei che si giocheranno la promozione inA, ma anche l’retrocessa e le due partecipanti ai playout per evitare la retrocessione e conservare la categoria: andiamo allora a scoprire tutte leprima degli ultimi 90?. E’ un campionato cadetto più emozionante che mai, tanto che sono appena due le partite senza alcun interesse di classifica per entrambe lecoinvolte: si tratta di Genoa-Bari, con il Grifone già promosso e i Galletti già sicuri del terzo posto che consente di salire in A con quattro pareggi ai ...