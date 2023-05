Serie A | nuovo bando per i diritti tv | novità sull’orario delle partite

(Di venerdì 19 maggio 2023) La LegaA ha pubblicato unper la vendita deitv per i prossimi anni di campionato Di seguito il comunicato ufficiale della LegaA sui bandi per itv del prossimo quinquennio. COMUNICATO – Il termine ultimo per la presentazioneofferte per l’acquisizione deitv del campionato è fissato alle ore 10.00 del 14 giugno 2023. La LegaA si riserva il diritto di posticipare il termine attraverso un comunicato da pubblicarsi sul proprio sito internet istituzionale non oltre 48 ore prima dello scadere del suddetto termine. Con un separato invito, pubblicato sempre oggi, viene poi disciplinata la differente procedura finalizzata a individuare un Intermediario Indipendente al quale ...

La LegaA ha pubblicato unbando per la vendita dei diritti tv per i prossimi anni di campionato Di seguito il comunicato ufficiale della LegaA sui bandi per i diritti tv del prossimo ...Diin una finale europea, la Roma vuole ritrovare un successo che inA manca da cinque turni. Contro la Salernitana , sempre battuta all'Olimpico, avanti il segno '1' a 1,47, sale a 4,20 ...... l'abitacolo IN AUTO Gli allestimenti Extreme di Stepway, Jogger e Duster portano in dote un... una Jogger ''attrezzata'' per il campeggio Con la gamma Extreme arriva anche il primo di una...

A Casa Tutti Bene 2, oggi gli episodi 5 e 6. Trama e anticipazioni Sky Tg24

Con il Product Genius, un assistente reale risponderà a qualsiasi domanda tramite un dialogo diretto con il cliente, sarà possibile sapere tutto sulla nuova Abarth 500e ... suono emesso dal Sound ...In occasione del suo Upfront dedicato agli inserzionisti, Netflix ha reso noto di avere raggiunto quasi 5 milioni di utenti attivi al mese a livello globale con l’abbonamento ad-supported ...