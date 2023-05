Serie A | novità su Thiaw | Arnautovic | Schuurs e Quagliarella

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Le ultime dai campi in vista della 36esima giornata di campionato Milan,ok Malickieri si è allenato regolarmente in gruppo. Quello accusato martedì contro l’Inter, evidentemente, deve essere stato soltanto un indurimento momentaneo. Il difensore è da ritenersi convocabile per la Sampdoria, anche se è probabile che non partirà titolare. Accanto a Tomori, dovrebbe esserci uno tra Kjaer e Kalulu, quest’ultimo subentrato nel secondo tempo del derby. Sempre a parte, seguendo il solito lavoro personalizzato, si è allenato Zlatan Ibrahimovic. Bologna,titolare? “Ho già fatto la scelta per sabato, la vedrete. Marko, come tutti gli altri, gioca quando sta bene e se può essere utile alla squadra”. Queste le parole di mister Thiago Motta in conferenza stampa per presentare la gara sul campo della Cremonese, valida ...