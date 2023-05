Serie A nel suo rush finale | il Napoli fa visita al Bologna | ufficializzati anticipi e posticipi della 37esima giornata

(Di venerdì 19 maggio 2023) La LegaA ha ufficializzato gli orari e le date per lain cui ilaffronterà il. La LegaA ha diramato le date e gli orari degliche caratterizzeranno la penultimadi campionato. LadiA si aprirà venerdì 26 maggio alle 18:30 con la partita tra Salernitana e Udinese. Si concluderà invece domenica 28 maggio alle 20:45 con il match Juventus-Milan, che si preannuncia emozionante e decisivo per la classifica. Il posticipo serale del sabato vedrà l’Inter scontrarsi con l’Atalanta, mentre ilscenderà in campo domenica pomeriggio alle 15 per affrontare il ...

Non hanno tanto da chiedere al finale di campionato, Sassuolo e Monza. Due tra le squadre sorpresa, in momenti diversi di questa Serie A, si affrontano stasera nell’anticipo della 36ª giornata. Calcio ...La sfida tra Sassuolo e Monza apre la 36^ giornata di Serie A: si gioca venerdì 19 maggio alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW ...