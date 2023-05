Serie A | gli arbitri della 36ma giornata | Marinelli per Napoli-Inter | a Mariani la sfida salvezza Lecce-Spezia

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sarà Santoro l’arbitro del match inauguraleche si apre questa sera, venerdì 19 maggio, alle 20.45 con l’anticipo tra Sassuolo e Monza. Il turno si concluderà poi nelladi lunedì 22 maggio con due match: alle 18.30 Roma-Salernitana, affidata a Colombo, e alle 20.45 Empoli-Juventus che sarà diretta da Ayroldi. Per quanto riguarda le altre squadre ancora in corsa per la Champions, l’giocherà alle 18.00 di domenica 21 maggio in casa dei neo campioni d’Italia delin una gara arbitrata da. Il Mila, invece, giocherà la sera prima alle 20.45 contro la già retrocessa Sampdoria: il fischietto sarà Fourneau. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a ...