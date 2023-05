Serie A | De Siervo | “Ascolti tv in crescita e stadi pieni Vicino il sorpasso alla Liga | nostro obiettivo”

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Tre squadre italiane in altrettante finali delle coppe europee è davvero un grande risultato che arriva dopo qualche anno di, un periodo che ci sta dando tante soddisfazioni frutto di un campionato vivace, combattuto in ogni fase, non c’è un verdetto definitivo a eccezione del Napoli che è andato fortissimo”. Lo ha detto l’amministratore delegato della LegaA, Luigi De, a LaPresse commentando il grande exploit europeo delle italiane nelle coppe con tre finali su tre: “Glisono, gliinsia in Italia sia all’estero. È in piena azione il percorso di avvicinamento e superamento rispettospagnola,”. SportFace.

...' un prodotto di qualità alta ' e proseguire la ' necessaria lotta alla pirateria ' come sottolineato dall'AD Luigi De. Si tratta dell' offerta più ricca ed ampia mai proposta dalla Lega...Durante l'assemblea della LegaA del 16 maggio è stato approvato il bando per i diritti TV relativi alle prossime cinque stagioni. L'Amministratore Delegato Luigi Deha svelato in conferenza stampa i dettagli degli 8 ...... Chantal Pession, Gilbert Pession, Vanda Anselmina Pession, Maria Clara Poloni, Sandro, Luca ...sia "quel territorio che va da Ussin a Cielo Alto" e che quindi non esistano "zone diA e ...

Serie A, l'ad De Siervo: 'Questo bando dei diritti tv è il più difficile di sempre' Repubblica TV

Il bando per i diritti tv è stato presentato dalla Lega Calcio. Tante le novità nella corsa a chi vorrà trasmettere le gare della serie A.Il nuovo bando per la vendita dei diritti TV della Serie A dal 2024-25 in avanti è stato approvato all'unanimità dalle 20 società della massima serie. " Una giornata molto importante ", l'ha definita ...