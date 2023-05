Serie A | carica Inter anche al Maradona quote nerazzurre per l' assalto al Napoli

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) - Gli uomini di Inzaghi per blindare la top 4 prima dell'ultimo round in Coppa Italia e Champions. La rivincita di Spalletti dopo il ko di gennaio vale 2,80 Roma, 19 maggio 2023 - Potrebbe essere una festa per entrambe, ma in campionato l'ha ancora l'obiettivo top 4 da assicurarsi prima delle finali di Coppa Italia e di Champions League. Per questo la sfida di domenica contro ilpromette di essere accesa, con i nerazzurri che pur con il fattore campo contro partono con un piccolo vantaggio nelle valutazioni degli analisti. Il blitz si gioca a 2,56 su Planetwin365 e segnerebbe il secondo successo in stagione contro gli azzurri, battuti per la prima volta in campionato proprio dalla squadra di Inzaghi, lo scorso gennaio. La rivincita di Spalletti pagherebbe 2,80,se gli ultimi tre confronti al ...

A caricare l'ambiente ci pensa Matheus Barichello ... e scenderemo in campo per portare a casa la vittoria e conquistare la categoria superiore". La serie A2 élite è un obiettivo della società, il ...