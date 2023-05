Serie A 2022-2023 | 36ª giornata | i calciatori diffidati e squalificati

(Di venerdì 19 maggio 2023) TerzultimadiA in programma fra stasera e lunedì: ecco la situazione disciplinare coie gliA –36ªSASSUOLO-MONZA venerdì 19 maggio ore 20.45Sassuolo: Davide Frattesi, Matheus Henrique, Kristian Thorstvedt, Ruan Tressoldi (prossima partita Sampdoria in trasferta)Sassuolo: nessunoMonza: Carlos Augusto, Luca Caldirola, Patrick Ciurria, Armando Izzo, José Machin (prossima partita Lecce in casa)Monza: nessuno CREMONESE-BOLOGNA sabato 20 maggio ore 15Cremonese: Felix Afena-Gyan, Luka Lochoshvili, David Okereke (prossima partita Lazio in ...

La partita Cosenza - Cagliari di venerdì 19 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 38° giornata di- 2023 COSENZA - Venerdì 19 maggio allo stadio San Vito Gigi Marulla andrà in scena Cosenza - Cagliari , gara valida per l'ultima giornata del campionato di- 2023: calcio di ...Nel, Apple ha protetto gli utenti e le utenti da circa 57.000 app inaffidabili di store non ... Apple esegue unadi controlli di sicurezza su ogni singola app prima di pubblicarla sull'App ...... del Gruppo Tutela Lavoro e del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria, hanno eseguito unadi ... emesso dalla Corte di Appello di Roma il 22 settembre, perché condannato a un anno e 4 mesi ...

Sassuolo-Monza (Serie A 2022-'23): le probabili formazioni UnfoldingRoma

La prima notizia di gara 1 dei playoff di serie A di Legabasket che prendono il via sabato 13 maggio in realtà sarebbe stata una non notizia: LBA infatti non ha pubblicato ieri il ...Bariano, in carcere il titolare della ditta e il «controllore», Sette clandestini tra sporco e larve nelle farine ...