Se vuoi cambiare rasoio elettrico Lidl ha un prezzo ottimo

Leggi su consumatore

(Di venerdì 19 maggio 2023) La nota catena di supermercatioffre anche accessori per la cura della persona. Questa settimana c’è ilelettirco Le catene dei supermercati cercano da tempo di offrire anche altra merce utile per le famiglie e per la casa per attirare maggiore clientela e spingerla verso i propri punti vendita. Tra queste senza dubbio L'articolo proviene da Consumatore.com.