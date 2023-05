Scrive «sono latitante» sui social | i carabinieri di Olbia lo trovano e lo arrestano

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 maggio 2023) Diventato un fantasma dopo la condanna a 4 anni e 9 mesi, si vantava dello status disui, in particolare su Facebook, deridendo le forze dell’ordine e paragonandosi a Toto Riina. Un 24enne originario di un paese del Logudoro è stato arrestato ieri sera adaidella Compagnia di Ozieri, che lo hanno individuato mentre passeggiava per le vie del centro. Il giovane è stato portato nel carcere sassarese di Bancali. Il giovane irreperibile dopo la condanna ma attivo su Facebook Il 24enne dovrà scontare la pena inflitta con sentenza definitiva dal tribunale per i minorenni della Corte d’appello di Cagliari per avere seviziato con un bastone un compagno di cella nel carcere minorile di Quartucciu e aver incendiato i mobili per creare scompiglio e tentare la fuga. Fatti che risalgono a ...