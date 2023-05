Scoperta scioccante | negli USA i giovani muoiono più che nel dopoguerra | ecco perché

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il tasso di mortalitàStati Uniti tra i, dal primo anno di vita ai 19 anni, sta aumentando a ritmi allarmanti e il Covid-19 non è l'unico fattore in gioco. Secondo uno studio condotto dal Center on Society and Health della Virginia Commonwealth University, la pandemia ha contribuito a un decimo dell'aumento della mortalità deinel 2020 e un quinto nel 2021. Altri fattori come il maggiore accesso alle armi da fuoco, la guida pericolosa e gli stupefacenti letali hanno anche contribuito all'aumento dei tassi di mortalità. In questo articolo approfondiremo le cause di questo allarmante trend e le possibili soluzioni per invertirlo. Di cosa parliamo in questo articolo... - Il tasso di mortalità tra itra 1 e 19 anniUSA è aumentato del 10,7% tra il 2019 e il 2020. - La ...