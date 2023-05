Sclerosi Multipla e Mononucleosi | uno studio conferma la relazione

"La sua storia l'abbiamo vista pubblicata sui giornali della Sardegna in occasione dell'8 marzo. Francesca era stata licenziata perché affetta da. Dopo tre anni di lotta e di impegno, ora, è stata reintegrata al lavoro, riconquistando il suo sorriso. È accaduto grazie agli avvocati di Aism e al supporto della Sezione Aism di ...Un numero crescente di lavori suggerisce che la metodica è un'utile terapia aggiuntiva, per una serie di condizioni, in particolare l'artrite reumatoide, la fibromialgia, la, le ...Sarà un'occasione unica per sostenere l'AISM (Associazione italiana) di Cuneo e l'istituto comprensivo Corso Soleri in maniera divertente e, soprattutto, a ritmo di musica. Oggi 19 maggio alle 21, al teatro Toselli, andrà in scena lo spettacolo 'Una ...

Sclerosi multipla, la malattia potrebbe essere causata da un comune virus: lo studio Sky Tg24

Non solo a tavola, l'obesità si combatte anche con la criostimolazione. L'esposizione al freddo estremo per un breve periodo di tempo fa dimagrire.La criostimolazione (esposizione al freddo estremo per un breve periodo di tempo) potrebbe combattere l'obesità: lo suggerisce una ricerca presentata al Congresso Europeo sull'Obesità (ECO) di Dublino ...