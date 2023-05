Scippano il Sud De Luca | proposta choc contro i ministeri

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Dieci mesi che non si sbloccano i fondi. Quindi? È come uno scippo al sud. Dateci le risorse, perché abbiamo già perso dieci mesi. Il passato dimostra che chi non spende sono i. Quindi che si fa? Togliamo le risorse ai?”, le parole del Presidente della Campania, Vincenzo De, dopo la Conferenza Stato-Regioni con il Ministro Fitto.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev