Sciopero ASIDEP | Zaolino | “O con i lavoratori o contro” Video

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina, partendo da via Tagliamento fino a raggiungere piazza Libertà, si è tenuto unoorganizzato dai dipendenti, i quali lamentano i ritardi salariali. L’appello è alle istituzioni e al partito democratico, in quanto la richiesta è di trovare una soluzione per iche sono padri con famiglie da mantenere. Ai nostri microfoni, Giuseppe, segretario generale FISMIC/CONFSAL, ha spiegato che questodi oggi, se non verrà preso in considerazione, sarà solo l’inizio di altre azioni volte all’obiettivo di risolvere la situazione che grava sui dipendenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.