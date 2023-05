Scherma | Fioretto donne Gp Shanghai | 12 azzurre al tabellone principale

In Cina l'Italia fa en plein nella fase preliminare del Grand Prix difemminile SHANGHAI (CINA) - L'Italia fa en plein nella fase preliminare del Grand Prix difemminile a Shanghai. In Cina sono quindi 12 le azzurre qualificate al tabellone principale da 64 che si svolgerà nella notte italiana tra sabato e domenica. Già qualificate per diritto di ...Riserva in Italia è Elena Ferracuti (Circolo dellaTerni). Si ritroveranno dunque da ... sono state diramate anche le convocazioni maschili e femminili di delle squadre die sciabola. .Intenso weekend di Qualifica Olimpica per laazzurra: Grand Prix dimaschile e femminile a Shanghai, con sole prove individuali, Coppa del mondo con gare individuali e a squadre, invece, per gli spadisti a Istanbul e le spadiste ...

Scherma, Grand Prix Shanghai 2023: il fioretto azzurro va a caccia della vittoria OA Sport

