Sceneggiatori contro l’AI con uno sciopero | cosa succede da due settimane a questa parte

(Di venerdì 19 maggio 2023) Una delle richieste per una nuova contrattazione collettiva è stata quella di inserire, all’interno del testo che avrebbe dovuto disciplinare il nuovo rapporto di lavoro tra le case di produzione e gli, un riferimento al concetto di “esseri umani”. E questo la dice lunga sui tempi che stiamo attraversando e sulle peripezie che si stanno verificando a causa proprio dell’intelligenza artificiale. Da duesta andando avanti una protesta – lanciata simbolicamente il 1° maggio – della Writers Guild of America, la più importante piattaforma sociale intorno a cui si riuniscono i lavoratori nel campo della sceneggiatura. Un vero e propriodegli, insomma, che sta rallentando sicuramente alcune delle più importanti produzioni cinematografiche di Hollywood. E,...

... se pensate che sia solo un mio "sogno" oppure rappresenti un futuro ancora molto lontano, allora forse non sapete che all'inizio di Maggio a Hollywood glihanno scioperatole ...Vorrei incoraggiare tutti glia scrivere ogni storia come se fosse l'unica per cui ... Paola Barbato: "Dylan Dog Non è un cavaliere e va totalmentel'archetipo dell'eroe" Il ...... sono infatti scesi in campo anche i loro colleghi che lavorano di fronte agli obiettivi: gli attori hanno deciso di affiancare autori enel loro scioperogli studios. L'...

Sciopero degli sceneggiatori contro l'intelligenza artificiale | Giornalettismo Giornalettismo

Dopo sceneggiatori e registi, che la settimana scorsa hanno cominciato ... prossimi giorni chiederà ai suoi 160mila iscritti di autorizzare un eventuale sciopero contro produttori e piattaforme. Voto ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...