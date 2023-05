Scene di sesso tagliate | amori gay e “mostri” giapponesi Un Festival controverso

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Le retour” di Catherine Corsini è il filmdi Cannes 2023 – in attesa di altri scandali, certo, ma di solito una lettura anche distratta della stampa specializzata li svela con anticipo sufficiente a creare più ressa di quella vista in questi giorni. Per il western gay di Almodóvar, con i piccioncini che si rifanno il letto come brave massaie, sono rimasti fuori, pur provvisti di biglietto, due giornalisti dell’Hollywood Reporter e il critico del Los Angeles Times. E guai a protestare, ti ghigliottinano l’accredito, staccano la parte utile e resti con un nastro nero al collo. Catherine Corsini è la settima regista in concorso, che va e viene nei conteggi dell’inclusione. La sera prima della conferenza stampa era in concorso, il giorno dell’annuncio è stata esclusa, ora è stata riammessa. Ed è anche una regista che il cinema lo sa scrivere e girare. Ma si ...