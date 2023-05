Scendono in cantina per prendere la carne dal frigo | morti marito e moglie | prima folgorati poi annegati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Volevanoladalin, per portarla al piano di sopra e assicurarsi provviste per i prossimi giorni, vista l’alluvione. Ma Delio e Dorotea Foschini, 73 e 71 anni, allevatori con uno stabilimento da quasi 3mila maiali, non sono mai risaliti al sicuro. Sono stati, perché quellaera già allagata e l’acqua ha probabilmente fatto contatto con la presa del freezer. O probabilmente sono svenuti dopo la scossa, e l’acqua, inarrestabile, li ha sommersi. È successo a Russi, in provincia di Ravenna. La loro storia è raccontata dal Corriere della Sera. Il figlio Andrea, che non riusciva a contattarli, aveva scritto un messaggio allarmato sulla pagina Facebook del Comune, a notte fonda: “Abbiamo i genitori isolati, il loro cellulare squilla dalle 19, ma ...