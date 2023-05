Scaglia Syngenta | ‘serve modello agricolo sostenibile ma profittevole’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Così l’amministratore delegato diItalia, a margine dell’evento “Open Science - salute del suolo, cambiamento climatico e produttività agricola: parliamo di agricoltura rigenerativa” “L’impegno diqui a Mantova risale a tanto tempo fa. È infatti già il settimo anno che siamo presenti per parlare di temi comuni e importanti, come quello della nutrizione di una popolazione mondiale sempre in crescita e quello del cambiamento climatico”. Così l’amministratore delegato diItalia, Massimo, a margine dell’evento “Open Science – salute del suolo, cambiamento climatico e produttività agricola: parliamo di agricoltura rigenerativa”, che fa parte del progetto dell’azienda “Open Science” e si è svolto in occasione della settima edizione del Mantova Food&Science Festival, organizzato da ...