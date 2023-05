“Saviano premio Nobel della stupidità” | Sallusti contro lo scrittore che incolpa il governo dell’alluvione

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 19 maggio 2023) Robertosi inventa climatologo per dare la croce addosso alMeloni sul maltempo che ha travolto l’Emilia Romagna. L’ultima folle invenzione dellocorre sui suoi profili social. Ma le sue affermazioni-asserzioni sono talmente campate in aria, che Alessandronon può trattenersi dal conferirgli “il”.“inventa” che siamo in presenza di un esecutivo “negazionista”. Scrive l’autore di Gomorra: “Negare il cambiamento climatico come fa questo;e abbassare il dibattito televisivo a chi è pro e chi èè un atto gravissimo: di cui oggi migliaia di cittadini italiani, da Ischia all’#Emilia Romagna stanno pagando care le ...