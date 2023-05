Saviano | lo stupidologo ossessionato Alluvione | Sallusti lo smonta in 6 punti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 maggio 2023) Già collaboratore de Il Bolscevico, rivista del Partito marxista -leninista italiano, poi mafiologo, politologo, terzomondologo, adesso Robertoveste pure i panni del geologo e del climatologo e sentenzia: l'in Emilia Romagna è colpa del governo Meloni e delle sue politiche poco o niente ambientaliste. Ecco, questa è la classica affermazione di uno, direi da Nobel della stupidità per almeno sei buoni motivi. Primo: non risulta che le politiche della destra siano contrarie alla tutela dell'ambiente; secondo: Giorgia Meloni e i suoi hanno passato gli ultimi tredici anni della loro vita politica all'opposizione senza toccare palla, non solo sull'ambiente; terzo: il governo Meloni è in carica da sei mesi e se anche la premier la pensasse esattamente come Greta Thunberg non avrebbe avuto il tempo di ...